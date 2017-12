Even was er onrust vanmorgen toen een bom gevonden werd bij de werken aan het station in Oostende. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en onderzocht de bom. De ontmijners oordeelden dat er alvast geen gevaar was voor het treinverkeer. Na zowat een half uur mocht dat worden hervat.

Omstreeks 10u30 laadde DOVO de bom op en konden alle werken weer doorgaan.