Boma en Markske op zoek naar leukste plekjes in Kortrijk

Samen met het productieteam van F.C. De Kampioenen werken Kortrijk en K in Kortrijk aan een nieuwe themazoektocht in het centrum van de stad.

Die is gratis en loopt van 12 februari t.e.m. 18 april. Markske van FC De Kampioenen wil stadsgids worden, maar moet hiervoor eerst slagen voor een examen. Daarvoor moet hij een wandeling met zoektocht organiseren in Kortrijk en zoveel mogelijk gezinnen enthousiast maken om mee te doen. De Kampioenen nodigen daarom in hun gekende stijl iedereen uit om de leukste plekjes in de stad te ontdekken. (Lees verder onder de foto)

Concreet zullen er in de stad een 10-tal QR-codes te vinden zijn die je aan de hand van een kaartje kan opsporen. Bij het scannen van de codes krijg je een video- of audiofragment te horen van Markske en Boma met een vraag of opdracht over de plek waar je je bevindt.