Bombardier: "Contracten worden nageleefd"

Bombardier houdt zich dus aan het contract om de meer dan 400 bestelde dubbeldektreinen voor de NMBS volledig in Brugge te bouwen.

Gisteren zei Peeters dat contracten moeten nagekomen worden. "Dat zijn contracten waar men niet zo maar onderuit kan. Daar zijn duidelijke afspraken gemaakt over welke productiesites die M7 moeten produceren. Ik zal daar ook alles aan doen om hen duidelijk te maken dat ook hier in België contracten moeten worden nageleefd.”

Dat blijkt dus geen probleem te zijn, bleek vanmorgen tijdens het onderhoud tussen de directie van Bombardier en de minister.

Reactie stadsbestuur

Het Brugs stadsbestuur reageert voorzichtig tevreden op de verklaring van Peeters en kijkt uit naar een verklaring van de Vlaamse regering over de toekomst van Bombardier Brugge. Burgemeester Landuyt: “Als stadsbestuur drukken we alvast onze tevredenheid uit over de verklaringen van de federale regering omdat dit de zekerheid geeft dat de dubbeldekrijtuigen in Brugge kunnen worden afgewerkt”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt. “Nu is het uitkijken of ook de Vlaamse regering een positief signaal geeft en waakt over de eerlijke behandeling van de orders van trams door De Lijn. Bombardier verdient hier ook een eerlijke kans, zoals de Raad van State al door haar schorsingsarrest onderstreepte."