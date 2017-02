Bombardier ligt voor tweede dag stil

Ook vandaag zijn de werknemers van Bombardier in Brugge niet aan het werk gegaan.Na een personeelsvergadering naar het stadhuis van Brugge voor een onderhoud met de lokale politici.

Ongeveer de helft van de bijna 500 werknemers bij Bombardier Brugge moet vrezen voor zijn job, zegt het vakbondsfront na een intentieverklaring van de Europese CEO van Bombardier Transportation, Philippe Crauste. De fabriek in Brugge zou voortaan aangestuurd worden vanuit Frankrijk en de las- en schilderactiviteiten zouden worden stopgezet.

De bonden doen ook een oproep naar Vlaanderen voor de bestelling van De Lijn. Bombardier hoopt een order van 167 trams aan te trekken. Dat order leek naar het Spaanse CAF te gaan, tot de Raad van State een negatieve uitspraak deed.

Dinsdag en woensdag wordt er al zeker niet meer gewerkt. "Dat is een logische en emotionele reactie", aldus Steven Bogaert van ACV Metea. "In 2015 kregen we de nodige garanties, nu komt men daarop terug. Er werd ons beloofd dat niet geraakt zou worden aan het aantal arbeiders tot minstens 2020, maar nu zouden er toch productieafdelingen verdwijnen."