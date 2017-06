Bombardier trekt opnieuw naar Raad van State tegen tramorder De Lijn

Volgens Bombardier heeft De Lijn "niet grondig geantwoord op de bezwaren die de Raad van State eerder had geuit", aldus de woordvoerster. De Raad van State schorste in november vorig jaar de eerste toewijzing van het megaorder aan CAF. Midden juni gunde De Lijn de eerste schrijf van 24 lagevloertrams opnieuw aan de Spanjaarden, al was er sprake van een mogelijke commerciële samenwerking tussen CAF en Bombardier. Het totale order is goed voor een investering van 295 miljoen euro, in 146 nieuwe trams.

Bombardier Brugge kreeg midden juni overigens de opdracht om 53 Antwerpse Hermelijntrams om te bouwen. Dat contract is ongeveer 23 miljoen euro waard. De Raad van State behandelt het beroep op 7 juli. Het arrest wordt pas later verwacht.