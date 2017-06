Bomen markeren frontlinies in Heuvelland en Mesen

In Wijtschate zijn de 41 herdenkingsbomen voorgesteld die aangeplant werden op de "Wijtschateboog" of "Messines Ridges".

Op initiatief van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels werden in het voorjaar 41 hoogstammige olmen aangeplant op de geallieerde en Duitse frontlijnen binnen het grondgebied van Heuvelland en Mesen. De fronten van de ‘Wijtschateboog’ en de ‘Messines Ridge’ bleven van oktober 1914 tot juni 1917 praktisch ongewijzigd. De vastgelopen frontlijn werd door de Mijnenslag van 7 juni 1917 doorbroken.

Ieper

Om de geallieerde en Duitse frontlijnen duidelijk in het oorlogslandschap te markeren, is elke herdenkingsboom voorzien van een metalen boomkorf met een kleurmarkering. De boomkorven op Franse en/of Britse frontlijn zijn voorzien van een blauwe bovenrand, de boomkorven op de Duitse frontlijn van een rode bovenrand. Eerder werden al hoogestammige olmen aangeplant langs de historische frontlijnen van Boezinge tot Sint-Elooi. Daarme willen de stad Ieper en het In Flanders Fields Museum de Kleine Ieperboog 1914-1917 blijvend markeren in het landschap.