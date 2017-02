Bomenkap op N8 in Avelgem

De bomen langs de Oudenaardsesteenweg zijn kwijnend, enkele kraakten zelfs al af. Na veel onderzoek besliste het Vlaamse Gewest, Afdeling Wegen & Verkeer, om een 100-tal bomen te vellen. Er worden 60 nieuwe lindebomen geplant op plaatsen waar voldoende ruimte is. De andere bomen worden gecompenseerd langs de Rijtgracht en in de buurt van de N8.

De werken zullen vermoedelijk de hele week duren. Er zijn omleidingen voorzien:

• Komend van Oudenaarde/Ronse richting Avelgem volg je de omleiding via de N36/N382 naar de autosnelweg E17 en dan richting Kortrijk om via de afrit Zwevegem/Kortrijk-Oost en de N8/N391 naar Avelgem te rijden.

• Komend van Spiere-Helkijn/Avelgem richting Oudenaarde/Ronse volg je de omleiding via de N8/N391 naar de autosnelweg E17 en dan richting Gent om via de afrit Deerlijk en de N36/N8 naar Oudenaarde/Ronse te rijden.

• Komend van Gent richting Avelgem rijd je op de E17 door tot afrit Zwevegem/Kortrijk-Oost om via de N8/N391 naar Avelgem te rijden.

• Komende van Kortrijk richting Oudenaarde/Ronse rijd je op de E17 door tot afrit Deerlijk om via de N36/N8 naar Oudenaarde/Ronse te rijden.