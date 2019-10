Bomenvriend moet huis verkopen om dwangsom te betalen

Jaren geleden al kreeg Alain De Coessemaeker het bevel van de rechtbank om een aantal bomen te rooien, met een dwangsom van 1.000 per dag uitstel. De buren van de bomenvriend waren naar de rechtbank getrokken om maatregelen te eisen tegen de woekerende bomen en struiken in zijn stadstuin. Maar de man putte alle procedures uit en begon rijkelijk te laat met het effectief verwijderen én verplanten van de bomen op een reglementaire afstand van de rooilijn. De rechter gaf de buren eind december 2018 gelijk. De dwangsom was toen al opgelopen tot 300.000 euro. De man dreigde toen al zijn huis te moeten verkopen. Maar Alain De Coessemaeker tekende beroep aan bij het Arbeidshof.

Alain De Coessemaeker benadrukte in het Arbeidshof dat de bewuste bomen al in februari 2015 werden verplant. "Het is de tegenpartij niet te doen om de bomen. De buurvrouw is trouwens al in mei overleden en haar kinderen wonen er al 40 jaar niet meer. Het huis is zelfs verkocht aan andere mensen. Ze doen dit enkel om zichzelf te verrijken."

De tegenpartij wierp dan weer op dat De Coessemaeker de tuin geregeld liet verwilderen. "Het is begonnen in 2008 of 2009 met een verzoening bij de vrederechter, maar met die man viel niet te praten", aldus meester Peter De Becker. Volgens de buren heeft De Coessemaeker zijn huidige problemen zelf veroorzaakt, door de verplichte verwijdering van de bomen te lang naast zich neer te leggen.

De opbrengst van de woning van De Coessemaeker zal verdeeld worden onder de verschillende schuldeisers.

