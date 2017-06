Bommelder krijgt mildere straf

De rechter oordeelde opnieuw dat hij schuldig was, maar legt dit keer maar zeven maanden celstraf op.

Op 8 januari 2016 liep er een bommelding binnen bij de belastingdienst van Financiën in Roeselare. In de gebouwen aan de Ronde Kom huist ook het Vredegerecht. Een honderdtal mensen werd preventief geëvacueerd. Het bleek om een valse melding te gaan.

Verstek

Telefonie-onderzoek leidde speurders naar een veertiger uit Roeselare. In november werd die veroordeeld tot een effectieve celstraf. Tijdens zijn proces kwam de man niet opdagen. De openbaar aanklager had toen melding gekregen, dat hij verkoos in de cel te blijven, omdat zijn vrouw en kind dan op bezoek konden komen. Dat klopte volgens hem niet en de man tekende beroep aan.

Hij ontkende formeel dat hij naar het vredegerecht telefoneerde en zei dat er een bom lag. "Er zijn valse verklaringen tegen mijn persoon afgelegd", aldus de veertiger. "Ook het feit dat mijn stem herkend is, betekent niets. Ik ken iemand die exact hetzelfde klinkt. De telefoonkaart werd gekocht in de Carrefour in Rumbeke, waar iedereen mij kent. Bovendien had ik diverse gsm's waarmee ik kon gebeld hebben. Het houdt geen steek."

De rechter vond dat de bewijsstukken toch overtuigend genoeg waren en legt de man nu een celstraf van zeven maanden effectief op.