Bommelding en dreiging gewapende overval bij casino Oostende

Woensdagavond liep bij het gokgedeelte van het casino in Oostende een anoniem telefoontje binnen waarbij een man meldde dat er “binnen 25 tot 30 minuten” in de toiletten een bom zou afgaan. Tegelijk werd gedreigd met een gewapende overval.

Daarop werd de politie op de hoogte gebracht, die de melding met de nodige ernst benaderde. De veiligheidsdiensten ontruimden het volledige gebouw – alles samen waren om en bij de honderd personen aanwezig – en enkele handelszaken, en stelden een perimeter in rondom het casinogebouw. Omstreeks 23.30 uur hief de politie de perimeter op en kon het verkeer in de buurt opnieuw door. Het gebouw zelf bleef op dat moment nog even dicht. Een grondige sweeping van het pand, onder meer met een explosievenhond, leverde verder niks op – er werden dus geen verdachte pakketten of gelijkaardig aangetroffen. Om 2 uur gaf de politie het casino weer vrij.

Naar de afkomst van het initiële telefoontje zal verder onderzoek gevoerd worden. In het belang van het gerechtelijk onderzoek wordt hierover verder geen info gegeven.