In de Sint-Martinuskerk in Koekelare waren vanochtend zeshonderd mensen aanwezig voor de uitvaartplechtigheid van Maïlys Descamps en haar grootouders Marie-José Vanleene en Gery Cappon.

Dat zijn de slachtoffers van de dodelijke steekpartij die twee weken geleden plaatsvond in Moere bij Gistel. De dader, een ex-lief van het 18-jarig meisje, zit intussen in de gevangenis en heeft de moorden bekend. Hij bekende ook een vierde moord op een amateur-fotograaf, een kennis van Maïlys. Na de uitvaart werden de slachtoffers bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats in Gistel.