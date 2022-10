Bomvolle trein: huilende kinderen, boze passagiers, dit is dagelijkse kost

Pendelaars uit Lichtervelde starten een petitie tegen de bomvolle treinen op de lijn tussen Kortrijk en Brugge. Vooral wie in Lichtervelde op die trein wil stappen, is de pineut.

De piekuurtreinen die in Lichtervelde stoppen, zitten al bomvol, zegt Jurgen Tanghe, die met de petitie is begonnen. Er zijn minder wagons dan voorzien, zegt hij. Vanmorgen om 8 uur bijvoorbeeld moesten meer dan 100 pendelaars noodgedwongen wachten op een volgende trein.

Wij zagen huilende kinderen, boze leerkrachten, een conducteur die de problemen toegeeft. En vooral: bomvolle treinen, mensen als sardienen in een blik. Ook in de gangen bleef er geen plaatsje leeg. Hilde Bruynooghe - leerkracht en pendelaar: “Het is verschrikkelijk, mensen kunnen niet meer naar school, naar hun werk. Dat is al zo sinds 1 september. Als de NMBS eens zou meegaan, dat de mensen van Brussel eens zouden zien dat dit de piekuurtrein is, dan komen ze misschien met een oplossing: meer wagons.”

Al bijna 700 handtekeningen

Volgens de conducteur bleven vanmorgen 120 mensen in de kou staan, omdat de trein vol zat. Dat kan niet meer, vindt Jurgen Tanghe. “Dit is een probleem dat al jaren aansleept. In onze petitie vragen we een uitbreiding van de piekuurtreinen. Die treinen tellen meestal drie wagons, die dan overvol zitten. De treinen van een later uur zijn ruimer en blijven dan quasi leeg.

Met bijna 700 handtekeningen hoopt Jurgen Tanghe ook andere gemeenten te betrekken. Ook het gemeentebestuur van Lichtervelde wil overleg met de NMBS. Steven Bogaert, schepen van Mobiliteit Lichtervelde: “Wij erkennen dit probleem en moeten initiatief nemen om de koppen samen te steken met de NMBS. We hopen dat er een actieplan uitkomt, vanuit de NMBS, dat er effectief iets gebeurt.”