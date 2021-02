Bonden dragen loonnormwet naar afvalpark Roeselare

De vakbonden hebben een ludieke actie gevoerd aan het afvalpark in Roeselare. Ze droegen de loonnormwet symbolisch naar het afval. De bonden willen de druk op werkgevers opvoeren, om hogere lonen uit de brand te slepen.

Eerder overleg tussen bonden en werkgevers over de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden mislukte. Een verhoging van 0,4 procent bovenop de indexstijging zien de bonden niet zitten. Ze willen dat er meer kan in sectoren die het goed doen. Ze willen ook dat het overleg over hogere uitkeringen vaart krijgt, en los wordt onderhandeld van het loonoverleg. De werkgevers schermen dan weer met de concurrentiekracht, en wijzen erop dat heel wat bedrijven het door de coronacrisis moeilijk hebben. (lees verder onder de foto)





Ludieke actie in Roeselare

Om de druk op te voeren zijn er vandaag vakbondsacties. De nadruk ligt op informeren en sensibiliseren, ook al zijn werkonderbrekingen her en der niet uitgesloten. In Roeselare werd de loonnormwet door de vakbonden symbolisch afgevoerd naar het containerpark. De loonnorm bepaalt hoeveel onze lonen mogen stijgen, hij wordt om de twee jaar vastgelegd. De loonnormwet bepaalt dat ons land de lonen preventief kan aanpassen, aangepast aan de verwachte evolutie bij de landen met wie het meest handel drijven. De bonden willen vrije loonsonderhandelingen in de plaats.

De acties zijn voorlopig nog symbolisch, maar het is niet uitgesloten dat er hardere acties volgen als de werkgevers vasthouden aan de loonnorm van 0,4 procent. "De temperatuur stijgt. Het woord staking valt al wat meer", klinkt het bij vakbondsbronnen. Ook het mislukken van het overleg zal die roep meer kracht geven.