Bonden dreigen met staking in gevangenis Ruiselede

Ze gaan niet akkoord met de maatregel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om gedetineerden met een celstraf van maximaal 10 jaar in verlengd penitentiair verlof te plaatsen. Volgens de vakbonden is het extra penitentiair verlof een manier om het aantal gedetineerden artificieel te drukken.

In Ruiselede kunnen in het beste geval 16 gedetineerden tot dat stelsel toegelaten worden, zeggen de bonden. Terwijl 8 gedetineerden in verlengd penitentiair verlof zijn, zullen 8 andere gedetineerden op de gedeelde cel verblijven. Tegelijkertijd zullen 8 nieuwe gedetineerden uit een andere penitentiaire inrichtingen overgebracht worden naar Ruiselede, waardoor het bevolkingscijfer in de gevangenis eigenlijk hetzelfe blijft.

Werkdruk vermindert niet

"Er is door het verlengd penitentiair verlof geen sprake van afname van werkdruk in Ruiselede. Er is enkel een toename van werkdruk binnen alle diensten werkzaam in Ruiselede", zeggen de bonden dan ook. "Als een ware illusionist creëert minister Geens de perceptie dat er minder gedetineerden in de gevangenissen zijn, terwijl zij in werkelijkheid wel degelijk in de gevangenis verblijven en een nog grotere inzet van het penitentiair personeel vereisen. De drie vakbonden hebben daarom een stakingsaanzegging ingediend voor Ruiselede, het is niet uitgesloten dat het ook voor andere instellingen gebeurt.