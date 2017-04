Boomplantactie in Aalbeke

Nu de bouwwerken van de zes bedrijven op kmo-zone Doomanstraat in Aalbeke grotendeels zijn afgerond, staat de inrichting van de private groenzones achteraan de percelen op de agenda. Deze groenzone heeft een diepte van ongeveer 50 meter. De zes bedrijven, Leiedal en de stad Kortrijk ontwikkelden hiervoor een globaal concept.

Nu de lente in het land is, nemen alle bedrijven samen het heft in handen. Zaterdagnamiddag 1 april trokken ze de tuin in voor een gezamenlijke boomplantactie. Dit was meteen een uitgelezen moment om de persoonlijke banden te smeden.

De eerste 45 wilgen zijn alvast aangeplant. In een latere fase volgt nog een hoogstammige fruitboomgaard, met een 15-tal bomen van oude fruitboomrassen en worden de randen verder afgewerkt met haagbeukhagen.

Bovendien zijn er binnen deze groenzone ook een aantal waterpartijen voorzien.

Zo ontstaat een nieuwe groenzone die zowel een groen- als waterbufferende functie heeft en tegelijk zorgt voor een natuurlijke integratie met het achtergelegen landschap en de directe woonomgeving.

Binnen dit globaal concept kan elk bedrijf toch nog zijn eigen accenten leggen. Een deel zal gebruikt worden als tuin of voor het houden van dieren.