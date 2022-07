Boomvandaal aan het werk in Houthulst

Dit soort vandalisme is niet nieuw in de gemeente. Al een jaar of drie is er een boomvandaal actief op het terrein bij de sporthal. De laatste weken zijn er weer een tiental bomen beschadigd. Iemand snijdt er met een mes een stuk schors af. Door de schade moeten ook enkele bomen gerooid worden. Het bedrag schat de gemeente op zo'n 6.000 euro. De gemeente hangt nu plastic rond de schors, in de hoop dat de schors opnieuw zou herstellen.