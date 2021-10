Bootje met transmigranten op drift voor de kust, opvarenden gered

Motor stuk

De opvarenden, 22 mannen en twee vrouwen, dobberden stuurloos op zee omdat de motor van hun rubberboot was uitgevallen. Om de opvarenden te kunnen redden en het vaartuig naar de haven te trekken, moesten de windmolens van Northwester 2 worden stilgelegd. De eerste opvarenden die er het ergst aan toe waren per helikopter aan land gebracht. Zij waren onderkoeld geraakt. Een van hen is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen kwamen met een marineschip aan land. (Lees verder onder de foto)

Allicht in Frankrijk aan boord

Wellicht zijn de vluchtelingen op zee gegaan aan de Franse kust en afgedreven tot aan de windmolenparken voor de kust van Zeebrugge. Na een medische check volgt de dienst vreemdelingenzaken hen nu verder op.

Niet wachten tot er doden vallen

Na het zoveelste incident waarbij vluchtelingen net aan de dood ontsnappen, roept gouverneur Carl Decaluwé op om meer innovatieve middelen in te zetten in de strijd tegen mensensmokkel. Anders loopt het vroeg of laat fout af, zegt hij. "Ik denk dat we moeten inzetten op thermische camera’s, drones met aangepast camera’s om die mensen snel te detecteren, zelfs voor ze op zee gaan. Mijn pleidooi is dat een aantal instanties eindelijk de knoop doorhakt, het testen en kijken hoe dat het loopt. Want vroeg of laat loopt het ook verkeerd in onze wateren. Het is al verkeerd gelopen in Britse en Franse wateren.

Ik denk dat er al doden gevallen zijn, waar we niet van weten

;"