Boots een meeuw na op BK meeuwenschreeuwen

Wie aan de zee woont heeft zich wellicht al eens geërgerd aan het geschreeuw van de meeuwen, vooral 's ochtends vroeg in het seizoen wanneer ze jongen hebben of broeden.

Met hun decibels hebben ze al menig kustbewoner uit de slaap gehaald en bovendien maken ze er graag een boeltje van, zeker als er vuilniszakken buiten op straat staan. Maar in De Panne breken ze een lans voor de zeevogels. Daar vindt op 18 maart het eerste Belgisch kampioenschap meeuwenschreeuwen plaats. Een initiatief van een medewerker van het bezoekerscentrum De Nachtegaal in De Panne. Daarmee wil hij bewijzen dat het negatieve imago van de meeuw niet altijd correct is.

Op zondag 18 maart vindt het BK plaats in het café Den Gero(c)kten Hoarinck. Zowel vrouwen als mannen zijn er welkom en het is de bedoeling dat ze het geluid van de meeuw zo goed mogelijk nabootsen. Oefenen dus maar....

Om jullie te helpen alvast dit autofragment: