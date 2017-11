Bordeel in Menen bestolen, uitbaatster lichtgewond

In Menen zijn dieven er vandoor met het geld uit een bordeel. De uitbaatster raakte lichtgewond.

De daders belden zondagmorgen rond kwart voor vijf aan bij de bar Venus, in de Koningstraat. De uitbaatster ging kijken maar op dat moment stampten ze de deur in. De uitbaatster kreeg de deur tegen het hoofd. Ze had verzorging nodig.

De dieven gingen meteen naar de kast waar het geld ligt, en gingen er vandoor met een som geld. Van de daders voorlopig geen spoor.