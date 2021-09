Bordjes voor mondmaskerplicht worden (graag) weggehaald

Vanaf morgen mag het eindelijk veel dieper in de tas of jaszak: het mondmasker. Enkel op het openbaar vervoer, in zorginstellingen en bij grote evenementen zonder Covid Safe Ticket is het kapje nog verplicht, net als bij een contactberoep zoals dokter of kapper.

De opluchting is groot, in het onderwijs maar ook bij de winkeliers. Maar de klanten lijken toch niet allemaal het kapje te verbannen, blijkt vandaag in winkelcentrum K in Kortrijk.

De meeste winkelbedienden zijn er heel blij dat het mondmasker morgen af mag en dat net voor het Weekend van de Klant. Shanna Wielfaert, winkelbediende Okaidi: "Ik ben eigenlijk enorm tevreden dat het mondmasker af mag, zowel voor ons als voor de klanten. Het was enorm lastig om dat aan te doen. Soms staan wij hier tien uur per dag, dan is dat heel vervelend. Wij moesten ook veel luider praten."

Met veel plezier worden de aanduidingen om een mondmasker te dragen vandaag verwijderd, want ook voor de klanten vervalt de verplichting. Toch zijn sommigen van plan om toch nog af en toe met kapje te winkelen. Michel Vanuytfanghe en Martine Vanbauwele: "Wij voelen ons nog altijd veiliger met. Echt waar, zeker op openbare plaatsen als je dicht bij elkaar staat. Van de één op de andere dag is alles weer vrij, het doet een beetje raar."