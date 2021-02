Boringen naar gronden verdwenen Zwinhavens

In Hoeke bij Damme is tot tien meter diep geboord voor archeologisch bodemonderzoek. Archeologen en geologen willen de historische verzanding van Het Zwin in kaart brengen.

Het gaat om onderzoek van de Universiteit Gent en de Belgische Geologische Dienst.

“De stad Hoeke was in de middeleeuwen heel belangrijk,” zegt archeoloog Wim De Clercq. “Er waren veel scheepswerven en veel woningen, maar die zijn allemaal verdwenen in de verzanding van Het Zwin in de dertiende tot vijftiende eeuw. Vanaf 1280 ontwikkelde zich hier een wereldhaven, en dat duurde bijna 300 jaar.”(lees verder onder de video)