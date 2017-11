Boringen onder Leie voor warmtenet

Netbeheerders Infrax en Eandis en beide gemeentes stelden het unieke project dinsdag voor in Kuurne. Een deel van Harelbeke wordt al verwarmd dankzij de restwarmte van de verbrandingsoven van afvalintercommunale IMOG. Die duurzame energie wordt via een zogenaamd warmtenet verdeeld. Binnenkort zal ook Kuurne mee kunnen profiteren van de warmte van de verbrandingsoven.

Een moeilijke operatie, want Kuurne en Harelbeke worden gescheiden door de Leie. Daarom moeten er twee leidingen getrokken worden onder die rivier. Een boormachine aan de kant van Kuurne zal een flexibele en voorgeïsoleerde buis van zes ton en met een diameter van ongeveer 30 centimeter vanop grote bobijnen onder het water doortrekken. Het traject is ongeveer 150 meter lang. De leidingen zullen 18 meter onder de Leie lopen. Een echt huzarenstukje en een primeur in Vlaanderen.

Begin volgend jaar zou het warmtenet dan operationeel moeten zijn. Ongeveer 700 woningen, een tiental appartementsblokken en enkele stadsgebouwen zullen aangesloten worden op het net. Dat komt neer op een besparing van 10.000 ton CO2 per jaar, het equivalent van bijna 5.000 bomen.