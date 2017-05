Borstel -en schoenmuseum op 3 juni open

Op 3 juni opent in het compleet gerenoveerde art-decopand Eperon d'Or het gloednieuwe schoenen- en borstelmuseum in Izegem. Wij konden al eens een kijkje nemen binnenin.

Eperon d'Or biedt een overzicht van 140 jaar schoenmode (van 1830 tot 1970) in de Izegemse nijverheid. Het museum vertelt het verhaal van de opkomst, de evolutie en de teloorgang van deze nijverheidstak in de Pekkersstad. Er is een hele reeks topstukken te zien. Er gaat ook aandacht voor het specifieke van de ambacht en de menselijke kant.

In de borstelafdeling van Eperon d'Or kun je topstukken van Izegems fabricaat bewonderen uit de periode tussen 1870 en 1950. In die jaren werden er heel wat echte kunstwerkjes gemaakt, dikwijls met de meest exotische materialen, zoals walvisbaleinen. Het productieproces wordt uitgebreid toegelicht en er gaat heel wat aandacht naar het breed scala aan gebruikte grondstoffen.