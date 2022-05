Bouchez bij Donald Muylle: "Voorbeeld voor Waalse ondernemers"

"Ik maak keukens zoals ik ze voor mijzelf maak. En in Wallonië kennen ze mij zo", zegt Donald Muylle van Dovy Keukens in Roeselare.

Jaarlijks worden er 7000 keukens gemaakt in het bedrijf in Roeselare. En er zijn ook een tiental vestigingen in Wallonië. Alles samen werken er 650 mensen bij Dovy.

"Vanaf nul groot ondernemer worden"

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil de Vlaamse bedrijfscultuur beter leren kennen. "Het voorbeeld van Donald Muylle toont dat je ook van nul kan starten en een groot ondernemer kan worden", zegt hij.

"Er zijn ook voorbeelden in Wallonië. Maar we weten dat we onze tewerkstelling moeten verbeteren en meer initiatief nemen. Het is een manier om de voorbeelden te tonen en dat in België alles aanwezig is om te slagen".