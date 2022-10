Boudewijn Seapark heropent toch ijspiste

Een heropening van de ijspiste bij Boudewijn Seapark was eerst twijfelachtig, vanwege de torenhoge energiekosten. Het park investeerde €7.000 euro in energiezuiniger verlichting. Het park onderzoekt ook hoe ze het vriessysteem verder kunnen optimaliseren. In combinatie met een prijsstijging voor een schaatsbeurt vermoedt het pretpark dat een heropening wel haalbaar is.

De piste steekt trouwens in een nieuw kleedje:er komt een groot winterlandschapsdecor van 114 meter lang en 10 meter hoog. Twee gigantische kroonluchters moeten zorgen voor extra sfeer.