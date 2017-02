Doorgaans spoelen dode exemplaren aan, in het verleden raakten ze vaak verstrikt in een warrelnet waarin ze verdronken. Het dier is opgevangen in het Boudewijn Seapark in Brugge dat door de Vlaamse overheid erkend is voor de opvang van dergelijke zoogdieren. Het kleine walvisachtige dier zal 24 uur in het park verblijven en verhuist daarna naar Nederland.