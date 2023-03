Boudewijn Seapark vrijgesproken voor dodelijk arbeidsongeval

Boudewijn Seapark is vrijgesproken voor een dodelijk arbeidsongeval, waarbij een 26-jarige werknemer om het leven kwam door elektrocutie. Dat beslist de Brugse correctionele rechtbank.

De feiten speelden zich af op 13 oktober 2020. Rond 15 uur was het slachtoffer bezig met een zekeringkast aan het buitenverblijf van de zeehonden. Daar verving hij een analoge timer door een digitale, maar tijdens die werken werd hij geëlektrocuteerd. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Geen juiste opleiding

De rechter was ook van oordeel dat het niet de taak van het slachtoffer was om het klokje te installeren. Bovendien kreeg het slachtoffer niet de juiste opleiding om dergelijke werken uit te voeren. Daardoor kon hij zijn werk onmogelijk op een veilige manier doen.

De verdediging pleitte dat het slachtoffer van zijn werkgever dergelijke elektriciteitswerken niet zelf mocht uitvoeren. Zulke klussen werden normaal gezien steeds uitgevoerd door een externe elektricien. Een half uur voor het ongeval kreeg hij de instructie om de klus aan de elektricien over te laten.

Preventiemaatregelen

De rechter stelde vast dat er een probleem was met de preventiemaatregelen én dat Boudewijn Seapark niet over een preventieadviseur beschikte. Die inbreuken stonden volgens de rechter niet in verband met het arbeidsongeval.

De arbeidsauditeur benadrukte dan ook dat met de juiste preventiemaatregelen een dergelijk arbeidsongeval vermeden kon worden. In die omstandigheden vorderde het arbeidsauditoraat 48.000 euro boete. Voor enkele inbreuken op de veiligheidsvoorschriften kreeg de beklaagde ook een geldboete van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel.

Ten slotte werd de beklaagde ook veroordeeld omdat niet onmiddellijk aangifte gedaan werd van het ongeval. De politie werd pas na het overlijden verwittigd door de spoedarts.