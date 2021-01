Boudewijnpark wordt hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge

Dit besliste burgemeester Dirk De fauw vandaag na een plaatsbezoek met Dr. Jan Wynsberghe (medisch coördinator test- en triagecentra Brugge), korpschef Dirk Van Nuffel, noodplanningsambtenaar Tom Dewaele en de betrokken diensten.

“Op deze site kunnen 10 tot 12 lijnen geïnstalleerd worden. Als je weet dat de Vlaamse overheid aangeeft dat er tot 25 mensen per uur en per lijn kunnen gevaccineerd worden, dan hebben we de capaciteit om 5.000 mensen per dag te vaccineren afhankelijk van de beschikbare vaccins”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De site is meer dan geschikt, want is gelegen op een toegankelijke en gekende locatie, met voldoende parking, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”

De ingang is in de Sint-Michielslaan zodat er geen interactie of wachttijden ontstaan wanneer het Boudewijnpark terug open mag gaan van de federale overheid. De Politie zal er voor een goede signalisatie en begeleiding van de verkeersstromen zorgen.

De site Daverlo blijft het testcentrum voor personen die op verwijzing van hun arts een test moeten afnemen en zal als back-up vaccinatiecentrum worden ingezet voor de site Boudewijnpark.

Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, wordt de mobiele commandowagen van de Politie ingezet om ter plekke de vaccinatie te geven, in het bijzonder ook voor de inwoners van Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege).

“Dit alles wordt nu verder uitgewerkt, conform de Vlaamse en federale richtlijnen, zodat we tijdig klaar zijn om te vaccineren. De bevolking zal ruim op voorhand geïnformeerd worden over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan. We danken alvast het Boudewijn Seapark voor de constructieve samenwerking”, aldus burgemeester Dirk De fauw.