Boudry: "Kustgemeente afsluiten kan maar één keer"

Politiediensten en badplaatsen moeten volgens de expert meer preventief optreden en jeugdbendes die feiten plegen, mogen niet langer het gevoel krijgen dat ze straffeloos zijn.

Politievakbonden pleiten ervoor om de kust en vooral het strand meer te runnen als een festival. En dat is lang geen slecht idee, vindt Boudry: "We moeten op zoek naar minder drastische maatregelen. Is dat dan met registraties op voorhand, is dat met meer politiecontroles die kijken of er geen drank of drugs aanwezig zijn of is dat dan met jongeren wegsturen die al wat op hun strafblad hebben…. Net zoals ook bij een festival gebeurt."

Harder optreden en een duidelijk signaal geven, zijn de enige oplossingen volgens de filosoof. Jeugdbendes mogen niet langer het gevoel krijgen dat ze straffeloos zijn.