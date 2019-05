"De volgende regering zal er een moeten zijn die identiteit echt ernstig neemt en op het Europese vlak gaat eisen dat er maatregelen komen, zodat er geen open grenzen zijn voor onwettige migratie", zegt Bourgeois. "Dat is het signaal, waarvan ik verwacht dat het elders in Europa ook gegeven zal worden. Daar moet je toch eens naar handelen en niet telkens zeggen dat het een signaal is en er niets mee te doen."