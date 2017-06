Bourgeois pleit voor een unie van de Noordzee

Dat is cruciaal voor heel wat economische toekomstprojecten van landen, die net als Vlaanderen een Noordzeekust hebben. Die oproep heeft minister-president Geert Bourgeois gedaan op een grote Noordzeeconferentie in Göttingen bij Hannover in Duitsland. Op de Noordzeeconferentie zitten bijna 200 politici, wetenschappers en regiopresidenten uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië samen.

Gemeenschappelijke visie en belangen

De oproep voor intensere samenwerking tussen regio's rond de Noordzee valt er niet in dovemansoren. Alle landen van Scandinavië, over Duitsland, het verenigd Koninkrijk tot in Vlaanderen beseffen dat een soort gemeenschappelijke visie en een beleid over alle facetten van de Noordzee cruciaal wordt. En ook bedrijven en havens die nu al intens werken op zee, zien toekomst in de Noordzee-unie van Bourgeois. Want ze hebben gemeenschappelijke belangen. De unie zou net als andere samenwerkingsverbanden in de Alpen of rond de Middellandse Zee een krachtig extra element kunnen worden binnen de Europese unie.