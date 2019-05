Bouw CWRM-kunstwerk zorgt voor ophef

In provinciedomein de Palingbeek in Ieper wordt momenteel gewerkt aan de opbouw van een nieuw, blijvend kunstwerk rond het oerei van “Coming World Remember Me”.

Aan de ingang van het provinciedomein de Palingbeek vormen zo’n 200.000 beeldjes van het project “Coming World Remember me”, binnenkort een nieuw, permanent kunstwerk rond het oerei van kunstenaar Koen Van Mechelen. Van de oorspronkelijk 600.000 stuks blijft er dus nog één derde over, nadat bezoekers de stenen werkjes mochten ophalen. Of toch, dat zou moeten. Want tientallen beeldjes zijn intussen gesneuveld tijdens de opbouw van het kunstwerk. De zaak ligt bijzonder gevoelig, omdat ze stuk voor stuk verwijzen naar gesneuvelde soldaten uit WOI.

