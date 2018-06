Bouw dakserre REO-veiling loopt vertraging op

En dat door een uitspraak van een rechter. "Mogelijk zijn bij het toekennen van een aantal opdrachten niet de juiste procedures gevolgd", zegt de rechtbank. De rechter volgt daarmee de klacht van een ontevreden Antwerpse aannemer, die naast een opdracht greep.

Op het dak wil de REO-veiling en het onderzoekscentrum Inagro innovatieve technologieën uittesten. Ze kozen voor de aannemer met de goedkoopste offerte van zo’n 10 miljoen euro en het beste technisch dossier. Omdat er nog een kleine aanpassing in de offerte gebeurde, ter waarde van 46.000 euro, stapte een andere misnoegde aannemer naar de rechtbank. De rechter in kortgeding zegt nu dat er twijfel is of alle procedures wel correct gevolgd zijn.

De gunning of toewijzing is nu geschorst. Reo en Inagro bekijken of ze de procedure zullen hernemen, of een deel ervan. Hoe dan ook betekent dit een vertraging van de werken met minstens een half jaar. Ze moesten normaal deze maand starten.

Lees ook: