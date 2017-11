Bouw funderingen Deens windpark in laatste fase

De bouw voor de funderingen die bestemd zijn voor het Deense offshore windpark in de haven van Oostende zit in de laatste fase.

De gigantische betonnen sokkels van 10.000 en 8.000 ton worden bovenop een ponton gebouwd. Die werken zijn in mei gestart. Deze week wordt de stalen structuur bovenop de betonnen basis geplaatst. Eind december zullen ze vervoerd worden naar Denemarken. De funderingen zijn bedoeld voor de hoogspanningsstations van het Deense windpark Kriegers Flak in de Baltische Zee. Tegen 2002 zal het groene stroom creëren voor ongeveer 600.000 huishoudens.

Het is de eerste keer dat er in Oostende activiteiten uitgevoerd worden voor een niet- Belgisch windpark. Volgens de havenautoriteiten bewijst dit dat de badstad alle troeven in huis heeft om ook internationaal mee te spelen.