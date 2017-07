Bouw hoogbouwmagazijn Poco Loco schiet aardig op

Er komen er elf, elk van 40 meter hoog. Eens het magazijn klaar is zullen de computergestuurde kranen automatisch palletten in en uit de rekken laden. Wie regelmatig in de buurt moet zijn, kan niet naast het rood-witte gebouw kijken. Dat moet begin volgend jaar operationeel zijn.

40 miljoen

Bij Poco Loco worden allerhande snacks gemaakt zoals tortillachips en wraps. Het volautomatisch magazijn heeft een grondoppervlakte van 15.000 vierkante meter en biedt plaats aan 42.000 palletten. Met de bouw is een investering van 40 miljoen euro gemoeid. Er worden ook nieuwe mensen aangeworven.