Het nieuwe museum Brusk in Brugge zal 5 tot 6 miljoen meer kosten dan gepland. De stad heeft de overeenkomst met de aannemer aangepast.

De stad was met de aannemer overeengekomen dat ze het nieuwe museum voor 28,5 miljoen euro zouden bouwen. Als gevolg van de stijging van de grondstofprijzen en de indexering van de lonen wordt dat bedrag noodgedwongen aangepast. Volgens de nieuwe raming zou Brusk nu tussen de 33,5 en 34,5 miljoen kosten. Vlaanderen betaalt 60 procent van de kosten, maar of die berekend worden op het nieuwe bedrag is nog niet duidelijk.