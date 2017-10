Bouw nieuw jeugdlokaal Brielen gestart

In de Ieperse deelgemeente Brielen is de bouw gestart van een nieuwe jeugdlokaal in de Kerkweg.

Het nieuwe lokaal komt op de gronden van het oude jeugdheem en zal plaats bieden aan Chiro Brielen en KLJ Elverdinge. Tijdens de werken kan Chiro Brielen terecht in het leegstaande café De Zon in het dorp.

In het nieuwe jeugdlokaal komt er een grote polyvalente zaal plus drie kleinere lokalen. Naast lokalen voor de jeugd komen op deze site ook openbare toiletten die overdag altijd en voor iedereen toegankelijk zullen zijn. Het nieuwe gebouw is een ecologisch verantwoorde ‘strobouw’ constructie. Dat is een houten skeletstructuur opgevuld met geperste strobalen. Aan de buitenkant komt er een lemen pleisterlaag en aan de binnenkant wordt de structuur dichtgemaakt met multiplex panelen. Op die manier wil de stad Ieper het goede voorbeeld geven en tonen dat ecologisch bouwen kàn. Voor de omheiningsmuurtjes worden de materialen van het oude lokaal hergebruikt.

De werken zullen normaal gezien klaar zijn halfweg juni 2018.