Bouw nieuw politiehuis Westkust van start

In Koksijde is de eerste steen gelegd van het nieuwe politiehuis voor de zone Westkust (De Panne-Koksijde-Nieuwpoort).

Die wordt gebouwd in de ter Duinenlaan, naast het Sociaal Huis. Het nieuwe politiecommissariaat zal vier verdiepingen tellen en 8.000 vierkante meter groot zijn. De kostprijs wordt op zo'n 16 miljoen euro geraamd. Er komt onder meer een ondergrondse parking en een cellencomplex. Het gebouw zal worden opgedeeld in drie compartimenten, met een ruimte voor de burger, een ruimte voor de arrestant en een ruimte voor de politie. De huidige politiekantoren in De Panne en Nieuwpoort blijven bestaan.