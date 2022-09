Bouw nieuw WZC start maandag

Bouwheer is Curando, een zorggroep die actief is in West-Vlaanderen. “De bouw van het nieuwe zorgcentrum past volledig in onze strategische visie. Curando staat voor geïntegreerde dienstverlening. Op vandaag bieden wij al zorg aan mensen uit Spiere en Helkijn. Met de komst van Sint-Jan Baptist kunnen mensen nu in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen”, vertelt Anje Degraeve, zonaal directeur woonzorgzone Curando Zuid. (lees verder onder de foto)

Het woonzorgcentrum telt naast 30 woongelegenheden nog 4 assistentiewoningen, een centrum voor dagverzorging en een lokaal dienstencentrum. “We wachten al lang op de komst van een woonzorgcentrum in onze gemeente. We zijn dan ook blij dat de bouwwerken eindelijk van start gaan. Nu kunnen we de oudere inwoners van onze gemeente zorg en opvang garanderen”, zegt Dirk Walraet, burgemeester van gemeente Spiere-Helkijn. De realisatie van het bouwproject kost 10 miljoen euro waarvan de gemeente 1 miljoen euro betaalt. VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent 1,15 miljoen euro toe. De rest van de bouwkosten neemt Curando voor haar rekening. In maart 2024 moet het bouwproject klaar zijn.