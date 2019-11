Bouw nieuwe bottelarij Halve Maan Brugge begonnen

Anderhalf jaar geleden werden de plannen bekendgemaakt. Vandaag ging de schop in de grond voor het begin van de werken. Het nieuwe verwerkingscentrum was nodig, want het oude barstte uit zijn voegen. De nieuwe bottelarij zal 24000 flessen verwerken per uur, de vatenlijn tot 180 vaten per uur. De totale investering is begroot op 25 miljoen euro.

Landmark voor de stad

De Halve Maan wil zoveel mogelijk besparen op water en grondstoffen, en zal ecologische verpakkingen gebruiken. De brouwerij stapt daarmee in de Green Deal van de Vlaamse Overheid. Het nieuwe gebouw moet een echte landmark worden bij het binnenrijden van Brugge.

Het nieuwe project kost 25 miljoen euro, de Vlaamse regering investeert 1 miljoen euro. De Vlaamse regering gaf ook al subsidies voor de ondergrondse pijplijn, die het bier van de brouwerij in de Walstraat naar het nieuwe verwerkingscentrum op het Waggelwater moet brengen.