Bouw nieuwe Brugse expohal BRUSK gestart

In Brugge is vandaag de bouw van de nieuwe expohal BRUSK van start gegaan. Vlaams minister-president Jan Jambon en burgemeester Dirk De fauw boorden officieel de eerste funderingspaal op het terrein.

Tegen 2025 zou de hal klaar moeten zijn. In 2026 staan de eerste openingstentoonstellingen gepland.

Na acht maanden zijn de sloop van de voormalige schoolgebouwen van het Sint-Andreasinstituut en het archeologisch onderzoek op de Garenmarktsite afgerond. Vanmorgen gingen de eigenlijke werken van start.

Naast de expohal wordt ook een onderzoekscentrum voor Musea Brugge gebouwd: BRON. Dat gebouw zal ruimte bieden voor onderzoek naar de collectie van Musea Brugge. Verder wordt ook het nabijgelegen Groeningemuseum gerestaureerd.

In het voorjaar van 2025 zou de tentoonstellingshal moeten klaar zijn. Op tentoonstellingen is het dan nog even wachten, want het gebouw moet eerst door een periode van klimatisering. Daarbij moet het gebouw de optimale klimaatomstandigheden krijgen voor er oude of kwetsbare kunst kan worden tentoongesteld. Wel komt er dat jaar al een openingsfestival met verschillende evenementen.

In 2026 staan de twee openingstentoonstellingen gepland, waarvan een met oude en een met hedendaagse kunst. Vanaf dan komen er in BRUSK jaarlijks verschillende tentoonstellingen. "Brugge is bekend om al zijn historische gebouwen en het is belangrijk om vandaag een hedendaags accent te leggen", zegt minister-president Jan Jambon. "De totale kostprijs van dit project bedraagt 44 miljoen euro. Vlaanderen voorziet daarvan 27 miljoen euro."

