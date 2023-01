De Krakeleburg stond al op de lijst van te vernieuwen bruggen en het was de bedoeling om dat samen met andere bruggen via een publiek-private samenwerking te doen. Maar sinds halfweg september is de brug na een aanvaring helemaal afgesloten. Omdat de Krakelebrug cruciaal is voor de mobiliteit kiest de minister nu voor een klassieke aanbestedingsprocedure zodat alles sneller kan.