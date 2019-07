De bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve zit op schema. Het sluizencomplex op de Leie wordt vernieuwd om toegankelijk te zijn voor grotere schepen.

De werken maken deel uit van het binnenvaartproject Seine-Schelde-Vlaanderen om de files op de weg te beperken en het vrachtverkeer naar de binnenvaart te verschuiven. De Leie is daarin een belangrijke waterweg. Als alles verder volgens plan verloopt varen de eerste schepen over een jaar door de nieuwe sluizen in Sint-Baafs-Vijve. Het ambitieuze Seine-Schelde-Vlaanderen-project moet tegen 2030 volledig klaar zijn.