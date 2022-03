Bouw nieuwe zeesluis blijft voor beroering zorgen

Vorige week nog organiseerde de Vlaamse overheid een infomoment voor de buurt. Maar er zijn er veel het vertrouwen verloren. Ze vrezen dat ze bij onteigening vooral verlies zullen lijden, en ze zijn de onduidelijkheid beu.

Voor bijvoorbeeld Joerie Sarrazyn is de maat vol na de zoveelste infovergadering waar hij geen klap mee opschiet. Zijn huis in de Venetiëlaan komt in aanmerking voor sloop. Hij wil na al die jaren dat het zeesluisdossier loopt, graag weten waar hij nu eindelijk aan toe is. De overheid blijft mist spuien, zegt hij. "Precies of dat ze zo weinig mogelijk informatie willen geven. Je moet het er echt stapje voor stapje uit sleuren. Kunnen ze echt niet, voor die paar mensen die onteigend worden, voor een deftige begeleiding zorgen?"

Wat met schade?

Dezelfde ontevredenheid iets verderop in de Kustlaan. Rick en Carine kunnen er wel blijven wonen. Zo’n driehonderd meter van de geplande zeesluis en in de stank van de scheepsmotoren. Hun appeltje voor de dorst is straks niks meer waard, vrezen ze. Carine Hulst: "Het is bijna afbetaald en het heeft nog iets van waarde. Maar wie zal dat later nog willen hebben? Zeker de eerste tien jaar niemand, niet zolang die werken duren. Nadien misschien wel, als we al geen schade hebben aan het huis. De staat trekt zich daar allemaal niets van aan."

Intussen is de huizenprijs in de Stationswijk ingestort. Een slechte zaak voor eigenaars die weg willen. Want recente verkopen zijn een referentie voor de prijs die je bij onteigening krijgt.