Bouw nieuwe zeesluis nog lang niet voor morgen

De bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge zal pas in de volgende legislatuur kunnen starten.

Dat heeft Vlaamse minister van openbare werken Lydia Peeters gezegd. Eerst was eind 2024 als startdatum voorzien. Belangrijkste reden voor het uitstel zijn een pak bijkomende studies.

De nieuwe zeesluis zou er komen in de buurt van de Visartsluis en heeft een grote impact op de omgeving. Zowel op de leefbaarheid als de mobiliteit. Er lopen dan ook tal van studies waarvan de resultaten nog op zich laten wachten. Daar bovenop moeten ook nog eens heel wat bijkomende inrichtingsalternatieven worden onderzocht. Dat is nodig om een procedure bij de Raad van State te ontlopen. Minister Peeters: "Als alle alternatieven zijn afgewogen kan men concluderen om het ene of het andere te weerhouden. De keuze moet later gebeuren in november ’22. Als het vastligt, moet de detailstudie volgen van het gekozen inrichtingsalternatief."

