Bouw paviljoen Triënnale Brugge loopt vertraging op

In Brugge wordt volop gewerkt aan "The Bruges Diptych" van de Triënnale.

De bouw van het paviljoen aan de Gouden-Handrei, is het meest uitdagende project van deze editie zowel bouwtechnisch als productioneel.

"Het is voor ons uiterst belangrijk om het patrimonium van Brugge (de gevels van de aanpalende woonhuizen in het bijzonder) veilig te stellen en te vrijwaren. Door felle rukwinden en slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken, kwam de stabiliteit van het paviljoen in het gedrang en werd er beslist om het initiële ontwerp van de kunstenaar Jon Lott aan te passen." zegt burgemeester Dirk De fauw.

De komende weken zullen de pontons onder het paviljoen verzwaard worden en ook het dak zal aangepast worden. Dit zijn structurele werken, waar nieuwe berekeningen en nieuwe materialen voor nodig zijn. Daarom zal de oplevering van het paviljoen vermoedelijk pas halfweg juli gebeuren.