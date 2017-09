Bouw politiekantoor Vlas op schema

Het nieuwe commissariaat moet dan ook drie oude kantoren vervangen en straks 300 personeelsleden huisvesten.

De aanwezigheid van asbest in een gebouw van Howest dat bijna gesloopt is, was een onverwachte tegenslag. Maar de bouw zit nog steeds op schema. Danny Tack, projectleider: “We hebben een klein beetje vertraging gehad met het asbest dat we gevonden hebben, maar dat is weggenomen. Met de montage zitten we nog altijd op schema, dus de einddatum zal gehaald worden.”

En dat is september 2018. Het is wel de bedoeling om op Openwervendag in mei volgend jaar het publiek rond te leiden, dan moet de hele ruwbouw klaar zijn.