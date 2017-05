Bouw sluis in Harelbeke kan starten

De Leiewerken in Harelbeke zijn volop aan de gang. Het belangrijkste onderdeel van het grote project is de vervanging van de sluis. De oude sluis is inmiddels verdwenen en sinds vorig zomer is er een tijdelijke sluis aangelegd. Op de plaats waar de nieuwe sluis moet komen is er al een bouwkuip gerealiseerd. Die wordt momenteel leeggepompt. Het gaat om 45 miljoen liter water dat moet opgehaald worden. Eens dat gebeurd is, kunnen de opbouwwerken vanuit de droge put aangevat worden.

Ingrijpende infrastructuurwerken

Tegen eind 2017 zou de sluis een feit moeten zijn. Eerder was voorzien om tegen de zomer de sluis te realiseren, maar die termijn zal niet gehaald worden. De afbraakwerken van de oude sluis namen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarna moeten er nog stuwen gebouwd worden. Nu liggen er twee tijdelijke stuwen tussen de oude Leiearm en de Leie. In een volgende fase wordt ook de omgeving nog opgewaardeerd en komen er onder meer een vistrap en nieuwe kaaimuren. Eerder werd al een nieuwe brug over de Leie geïnstalleerd.

Het gaat om een van de meest ingrijpende infrastructuurwerken in Vlaanderen, goed voor ongeveer 130 miljoen euro op een totaalbudget van 350 miljoen euro voor de volledige Leiewerken in het kader van het project Seine-Schelde. Dat project moet binnenvaart mogelijk maken voor schepen van 4.500 ton tussen het bekken van de Seine in Frankrijk en het Scheldebekken in Vlaanderen.

De sluis zelf wordt 230 meter lang en 12,5 meter breed. Ze is geschikt voor duwkonvooien met een lengte tot 185 meter en krijgt middendeuren, zodat kleinere schepen sneller kunnen worden geschut.

Tegen de zomer van 2018 moeten de grote infrastructuurwerken klaar zijn.Zondag kan het grote publiek de werken van dichtbij bekijken. W&Z zet ook een boot in om de werf van op het water te bekijken.