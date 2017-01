Bouw Xaverianensite start in oktober

In oktober start de bouw van een multifunctioneel gebouw op de Xaverianensite in Sint-Michiels bij Brugge.

Het project kost een kleine 14 miljoen euro en moet een antwoord bieden op de hoge nood aan sport- en cultuurinfrastructuur in de Brugse deelgemeente. Binnen komen er zalen voor balsporten, badminton, gevechtsport en dans. Daarnaast zijn er repetitieruimten, een bibliotheek en een cafetaria. In een ondergrondse parking zal er plaats zijn voor meer dan 230 auto’s en 100 fietsen.

De opening is voorzien in het voorjaar van 2019. Wie nog meer wil te weten komen over het project kan morgen terecht op een infomarkt in het wijkcentrum Xaverianen.