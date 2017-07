Bouwbedrijf Gabecon is failliet

Het bedrijf was al een tijd beschermd tegen zijn schuldeisers.

Bij Gabecon werkten nog 30 mensen, 15 bedienden en 15 arbeiders. Er zijn op dit moment veertien lopende bouwwerven. Grote projecten zijn het nieuwe Eandisgebouw in Ieper en zorgwoningen in Bellegem en Alveringem. Er waren geldproblemen en Gabecon wilde een reorganisatieplan voor de schulden uitwerken, zonder ontslagen. In januari is de betonproductie al overgenomen door zusterbedrijf Prefaxis. Daarbij werden 30 werknemers overgeheveld.